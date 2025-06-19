DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Süreç kendi ritminde ilerliyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında, Meclis'te komisyon kurulması çağrısı yaptı.

"Süreç kendi ritminde ilerliyor" diyen Doğan, "Durağanlık kriz algısı yaratıyor." ifadesini kullandı.

Barış ve demokratik toplum sürecinin ivme kazanması için çalıştıklarını belirten Doğan, "Çalışmalarımız hiçbir mazeret ve gerekçeye takılmadan sürüyor. Ne yaz tatili ne de başka programlar bizim önceliğimiz. Önceliğimiz, barış ve demokratik toplum sürecinin bir an önce pratik göstergelerle hayata geçirildiğine ilişkin ivmeyi sağlayabilmek." dedi.

Doğan şöyle devam etti:

"İmralı heyetimiz her görüşme sonrasında kamuoyuna ihtiyaca göre yazılı ya da sözlü açıklamalar yapıyor. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi için DEM Parti olarak çok titiz davranmaya çalışıyoruz.

Sahada en çok 'peki, ne oluyor' sorusuyla karşılaşıyoruz. Akabinde gelen soru da bundan sonra ne olacağı. Bazı konuları tekrar etmekte fayda var. Tekrar etmek, takipçisi olduğumuzun da göstergesi.

Tekrar etmek, yeni bir şeyler olmuyor ya da herhangi bir şey yapılmıyor anlamına gelmiyor. Şu anda sürecin tarafları açısından kendi ritminde ilerlediğini gösteriyor. Sürecin tarafları açısından kendi ritminde ilerleyen bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

Herhangi bir tıkanıklık ya da kriz söz konusu değil. Durağanlık, pratik göstergelerin kamuoyu tarafından görülmüyor olması bir tıkanıklık ya da kriz olduğu konusunda bir algı yaratıyor. Bizim söyleyeceğimiz şey, kendi ritminde yürüyen bir sürecin olduğu."