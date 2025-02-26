DEM Parti'den üçüncü İmralı başvurusu

DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin yeni açıklama yapıldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için başvuru yapıldığını açıkladı.

Görüşmenin birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini dile getiren Doğan, çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade etti.



Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI



Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.



DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.



Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.