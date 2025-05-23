DEM Parti'den yeni anayasa açıklaması: İhtiyacımız var

DEM Parti Sözücüsü Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendirdi.

Doğan, "Yeni anayasa konusunda DEM Parti'nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık. Türkiye'nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur." dedi.

DEM Parti Sözcüsü, Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçte, Meclis'te komisyon kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

"Tüm siyasi partilerin toplandığı veyahut başlangıç aşaması olarak, siyasi parti yetkililerinin, grup başkanvekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir." diyen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyona başlangıç yapabileceğini ifade etti.