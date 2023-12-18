DEM Parti'den yerel seçim kararı

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 15-16 Aralık'ta toplanan Parti Meclisi'nin yerel seçimler için yol haritasını belirlediği bildirildi.

Açıklamada "Yerel seçimlerde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz, PM toplantımızdaki tartışmalarla, daha fazla güçlenmiştir." denildi.



Türkiye'nin batısında kent uzlaşısı zemini oluşturmanın öncelikli görev olduğu belirtilerek "Daha önce yönetiminde bulunmadığımız belediyelerde seçimi kazanmak için çeşitli güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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