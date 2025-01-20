DEM Parti'den ikinci İmralı ziyareti için başvuru

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.



Parti görüşme başvurusunu yazılı olarak gerçekleştirdi.



Bakanlık görüşmeye onay verirse DEM Parti İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder ve Perdin Buldan, adada terör örgütü elebaşı Öcalan’la görüşecek.



Partiden dün yapılan açıklamada başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edilmişti.

İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: "UMUT VERİCİ"

DEM Parti Heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, Cuma günü yapılan açıklamada ise, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.