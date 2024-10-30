DEM Parti: Ellerimiz müzakere için açık
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleriyle ilgili, "Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir." dedi. Bakırhan, DEM Parti olarak müzakereye her zaman açık olduklarını da sözlerine ekledi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmaya için açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasının dikkatle izlenildiğine işaret eden Bakırhan, "Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. DEM Parti olarak, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi önemli buluyoruz." dedi.
"SİZİN ELİNİZDE"
Barış için adım atma sorumluluğunun Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'da olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu sorumluluğu kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfanın yerine farklı bir sayfada yer alın." açıklamasında bulundu.
Kürt sorununun 42 başbakan ve 13 cumhurbaşkanı gördüğünü hatırlatan Bakırhan, sorunun çözülmediğini dile getirdi.
"Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir." diye konuşan Bakırhan, "DEM Parti olarak başından beri söylüyoruz. Bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında önemli mesajlar vermişti.
Bahçeli, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.
Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.” şeklinde konuşmuştu.
MHP lideri, “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.” demişti.
ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin ilk açıklamasını bugün partisinin grup toplantısında yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyleyen Erdoğan, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.” ifadesini kullandı.
“SEVGİLİ KÜRT KARDEŞİM BU ELİ SAMİMİYETLE TUT”
“Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyonist İsrail'in aparatlığını, Türkiye düşmanlığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz.” dedi.
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