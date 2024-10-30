DEM Parti: Ellerimiz müzakere için açık

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmaya için açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasının dikkatle izlenildiğine işaret eden Bakırhan, "Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. DEM Parti olarak, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi önemli buluyoruz." dedi.

"SİZİN ELİNİZDE"

Barış için adım atma sorumluluğunun Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'da olduğunu dile getiren Bakırhan, "Bu sorumluluğu kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfanın yerine farklı bir sayfada yer alın." açıklamasında bulundu.



Kürt sorununun 42 başbakan ve 13 cumhurbaşkanı gördüğünü hatırlatan Bakırhan, sorunun çözülmediğini dile getirdi.



"Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir." diye konuşan Bakırhan, "DEM Parti olarak başından beri söylüyoruz. Bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır." diye konuştu.