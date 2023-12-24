DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Bugün DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."



42 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

