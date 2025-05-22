DEM Partili Bakırhan: Devlet Bahçeli'nin komisyon önerisi önemli

Bakırhan, demokratik bir toplumda silahlara yer olmadığını, silahlar konuştuğunda demokrasinin sustuğunu belirterek, "Bu gerçekliği en çok yaşayan ülkelerden biri biziz. Barış demokrasiyi büyütür. Demokrasi de Türk-Kürt kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİNE DESTEK



Bugüne kadar görüştükleri siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin kardeşlik hukukunun adresini Meclis olarak gösterdiğini vurgulayan Bakırhan, şunları kaydetti:



"Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. 2013-2015 yıllarındaki süreci hatırlarsınız. En büyük eksiklerden biri, belki de özeleştiri vermemiz gereken noktalardan biri, 2013-2015 sürecinde Meclis'in yeterince sürece dahil edilmemesiydi.



Şimdi bu eksikliği tekrarlamayalım diyoruz. Sayın Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içindeyiz. Bugün sizlerin de bulunduğu bu salonda kurullarımızı da toplayacağız.



Bu konuda düşüncelerimizi olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde kamuoyuna da açıklayacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes Meclis'in tarihi rolüne inanıyor."