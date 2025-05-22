DEM Partili Bakırhan: Devlet Bahçeli'nin komisyon önerisi önemli
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurulması önerisinin önemli olduğunu söyledi. Bakırhan, "Meclis sürecin güvencesidir." dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisine ilişkin konuştu.
Bakırhan, DEM Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı'nı açılışında yaptığı konuşmada, 2025'in ortasına yaklaşırken hem küresel siyasetin hem de Orta Doğu'nun kendine yeni bir rota aradığını savundu.
Eski ittifakların birer birer çöktüğünü yeni ittifaklar kurulduğunu belirten Bakırhan, diplomasi ve yeni güvenlik arayışlarının sürdüğünü, bu yeni dönemin merkezinde ise enerji koridorları ve güç dengeleri olduğunu söyledi.
"DEMOKRATİK TOPLUMDA SİLAHLARA YER YOK"
Bakırhan, demokratik bir toplumda silahlara yer olmadığını, silahlar konuştuğunda demokrasinin sustuğunu belirterek, "Bu gerçekliği en çok yaşayan ülkelerden biri biziz. Barış demokrasiyi büyütür. Demokrasi de Türk-Kürt kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİNE DESTEK
Bugüne kadar görüştükleri siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin kardeşlik hukukunun adresini Meclis olarak gösterdiğini vurgulayan Bakırhan, şunları kaydetti:
"Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. 2013-2015 yıllarındaki süreci hatırlarsınız. En büyük eksiklerden biri, belki de özeleştiri vermemiz gereken noktalardan biri, 2013-2015 sürecinde Meclis'in yeterince sürece dahil edilmemesiydi.
Şimdi bu eksikliği tekrarlamayalım diyoruz. Sayın Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içindeyiz. Bugün sizlerin de bulunduğu bu salonda kurullarımızı da toplayacağız.
Bu konuda düşüncelerimizi olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde kamuoyuna da açıklayacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes Meclis'in tarihi rolüne inanıyor."
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