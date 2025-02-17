DEM Parti'li Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol serbest bırakıldı
Tatvan Belediye Başkanı DEM Parti'li Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Erol, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bitlis'te Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı.
DEM Partili Erol, Tatvan Adliyesine götürüldü. Savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Erol, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 48,53 oy alarak Tatvan Belediye Başkanı seçilmişti.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI KALDIRMIŞTI
Erol, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.
MÜMİN EROL KİMDİR?
1981 yılı doğumlu Mümin Erol, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Bitlis Barosu'nun kurucular kadrosunda yer alan Erol, uzun süre serbest avukat olarak görev yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Polis Adliye
- Haber
- Gözaltı
- Bitlis Tatvan
- Son Dakika Haberleri