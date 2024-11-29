DEM Parti'li Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

DEM Parti'li Van Bahçesaray Belediyesi'ne Kaymakam Harun Arslanargun kayyum olarak atandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi yer aldı.



Bakanlık açıklamasında, bu kapsamda, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN KAYYUM KARARINA TEPKİ



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır." dedi.

Özel, "Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız" ifadesini kullandı.



VAN'DA 10 GÜNLÜK GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI



Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı alan toplantılarının bugün de dahil olmak üzere 10 gün süreyle yasakladığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir, 24 Aralık 2015'te yaptığı "sözde özyönetim" açıklamasıyla ilgili yargılanıyordu.

Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek ve suç işlemeye alenen tahrikle suçlanıyordu.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.