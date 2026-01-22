DEM Parti'nin Diyarbakır mitingine valilik yasağı

DEM Parti'nin Diyarbakır'da 25 Ocak Pazar günü yapmayı planladığı miting, valilik kararıyla yasaklandı.

Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir." denildi.

Açıklamada aynı zamanda Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile Nusaybin'de çıkan olaylara dikkat çekildi.

DÖRT GÜN BOYUNCA EYLEM YASAĞI KARARI ALINDI

Açıklamada kent genelindeki eylem, protesto ve yürüyüşlerin 23 Ocak gece yarısından itibaren, 26 Ocak Pazartesi 23.59'a kadar dört gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

4 OCAK'TAN 25 OCAK'A ERTELENMİŞTİ

DEM Parti, Diyarbakır'da yapılması planlanan mitingin tarihini ilk olarak 4 Ocak olarak açıklamıştı.

Miting olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Ocak'a alınmıştı.