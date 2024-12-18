DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Son dakika haberi! DEM Parti’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru süreci devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Bütçe görüşmelerinin bitimine işaret eden Tunç, "Görüşmeler bittikten sontra karar verilir." dedi.

Müsait bir zaman belirleyeceklerine işaret eden Bakan Tunç, "Ona göre biraz sabretmeniz gerekir." ifalderini kullandı.

DEM PARTİ'NİN BAŞVURU SÜRECİ



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.



Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından 26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.