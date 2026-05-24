DEM Parti'nin İmralı heyeti Öcalan ile görüştü
24.05.2026 18:31
NTV
Özgür Faik Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar.
DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak.
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü.
Heyet görüşme sonrası İmralı Adası’ndan döndü.
Görüşmeye ilişkin heyet tarafından bugün açıklama yapılacağı öğrenildi.