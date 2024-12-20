DEM Parti’nin İmralı ziyareti gelecek hafta gerçekleşebilir: Heyette kimler olacak?

DEM Parti heyetinin İmrali ziyaretinin, önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği öğrenildi.



İmralı heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in bulunması bekleniyor.



Bilgi DEM Parti’nin üst düzey bir isminden geldi.



Ziyareti partinin deneyimli siyasetçilerinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in gerçekleştirmesi bekleniyor.



“NE OLACAKSA BİR İKİ AY İÇİNDE OLACAK”



Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç için de aynı kaynak “Ne olacaksa bir iki ay içinde olacak ya da hiçbir şey olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu ve İmralı’ya yapılacak ilk ziyarette fotoğrafın net olarak görülebileceğini belirterek, “Neyin olacağı neyin olmayacağı netleşir. Yol haritası sonrasında ortaya çıkar.” dedi.