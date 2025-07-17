DEM Parti'nin ismi değişecek mi? Sonbaharda yapılacak kongrede kapsamlı değişim bekleniyor

Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreç ilerlerken DEM Parti'de de değişim yolda. Gözler ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrede.

DEM Parti yönetimi; silahların bırakılmasıyla birlikte siyasete daha fazla alan açılacağı, bu nedenle de yeni bir parti örgütü yapılanmasına ihtiyaç duyulacağı görüşünde.

DAHA GENİŞ TABANA SESLENMEK İÇİN YENİ YAPILANMA DÜŞÜNÜLÜYOR



Daha geniş bir alana hitap edebilen bir parti haline gelebilmek hedefleniyor.



DEM Parti yönetimi, ilerleyen süreçte İmralı görüşmelerinin de sıklaştırılmasını bekliyor. İmralı heyeti siyasi parti turlarının ardından bir ziyaret gerçekleştirecek.

DEM'in talebi temmuz ayı bitmeden Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de ayrıca adaya gitmesi. Bu görüşmede de kongre süreciyle ilgili değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.



DEM Parti'nin isminin ve logosunun değişmesi de gündemde. DEM kaynakları bu konuya ilişkin "Yeni bir dönemse her şey tartışılabilir, neden yeni bir isim de olmasın" diyor.

DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR



Kulislerde parti için yeni bazı isimler de dile getiriliyor. Öne çıkanlardan biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi.

DEM kaynakları "Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz. "diyerek bu isme sıcak baktıklarını belirtiyor.

