DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

DEM Parti'de, bugün yapılan kapalı grup toplantısında Meclis Başkanvekili Pervin Buldan olarak belirlendi.

DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, kapalı grup toplantısında Başkanvekilini belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu. 

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