DEM Parti'nin MHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu

DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına başlıyor.



Parti Eş Genel Başkanları'nın ilk ziyareti 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleşecek.



MHP'ye ziyaret tarihi de belli oldu.



DEM Parti, MHP'yi 17 Mart'ta ziyaret edecek.

Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

SÜREÇTE YAŞANANLAR

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü fesh etme çağrısında bulunmuştu.