15.12.2025 11:57

DEM Parti'nin siyaset turu sürüyor
DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu bu hafta da devam edecek. Heyetin yarın olması beklenen CHP ile görülmesi ertelendi.

DEM Parti İmralı heyetinin siyaset turu devam ediyor. 

 

Heyet, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan görüşme için randevu istedi.

 

Görüşmelerin bu hafta yapılması beklenirken heyetin yarın CHP'ye yapacağı ziyaret Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

İkili araındaki görüşme 30 dakika sürmüştü.

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

 

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

 

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

