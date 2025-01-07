DEM Parti'nin temasları sürüyor: CHP'den Meclis'te komisyon talebi

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma gerçekleşti.

DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer aldı.

Meclis'te gerçekleşen ziyaret saat 10.30'da başladı. Görüşme 1,5 saati aşkın bir süre devam etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası şunları söyledi:

"Değerli heyetimizi misafir ettik kendilerini dinledik. İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren sorununu ortadan kaldırmak annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik bu görüşlerimizi değerli heyetimizle de paylaştık.

ÖZGÜR ÖZEL: BÖYLE BİR SÜREÇ MECLİS DENETİMİNDE İLERLEMELİDİR

Bugüne kadarki ve bundan sonrası ile ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklılıkla dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Toplumsal mutabakatın önemli olduğunu ifade ettik. Atılacak tüm adımların şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: BU DAR BİR KESİMİN SİYASİ MANEVRASI DEĞİL

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise şöyle konuştu:

"Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsine kulak kesilmek zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız bu sorumlulukla yaklaşıyoruz."

"DEMİRTAŞ İLE MUHTEMELEN BU HAFTA İÇİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Önder, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de muhtemelen bu hafta içi bir görüşme yapacaklarını söyledi.