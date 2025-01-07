DEM Parti'nin temasları sürüyor: CHP'den Meclis'te komisyon talebi
DEM Parti İmralı heyetinin Meclis turu devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşen heyet bugün CHP ve DEVA Partisi ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti heyeti 1,5 saati aşkın süren bir görüşme yaptı. CHP lideri Özel, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde bulunduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise, Selahattin Demirtaş ile muhtemelen bu hafta içi bir görüşme yapacaklarını açıkladı.
DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma gerçekleşti.
DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.
CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer aldı.
Meclis'te gerçekleşen ziyaret saat 10.30'da başladı. Görüşme 1,5 saati aşkın bir süre devam etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası şunları söyledi:
"Değerli heyetimizi misafir ettik kendilerini dinledik. İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren sorununu ortadan kaldırmak annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik bu görüşlerimizi değerli heyetimizle de paylaştık.
ÖZGÜR ÖZEL: BÖYLE BİR SÜREÇ MECLİS DENETİMİNDE İLERLEMELİDİR
Bugüne kadarki ve bundan sonrası ile ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklılıkla dile getirdik. CHP olarak önerilerimizi tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir sürecin Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Toplumsal mutabakatın önemli olduğunu ifade ettik. Atılacak tüm adımların şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz."
SIRRI SÜREYYA ÖNDER: BU DAR BİR KESİMİN SİYASİ MANEVRASI DEĞİL
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ise şöyle konuştu:
"Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsine kulak kesilmek zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız bu sorumlulukla yaklaşıyoruz."
"DEMİRTAŞ İLE MUHTEMELEN BU HAFTA İÇİ GÖRÜŞECEĞİZ"
Önder, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de muhtemelen bu hafta içi bir görüşme yapacaklarını söyledi.
İKİNCİ GÖRÜŞME DEVA PARTİSİ'YLE
DEM Parti heyeti, CHP ile gerçekleşen görüşmenin ardından DEVA Partisi heyeti ile bir araya geldi.
Bu görüşmenin ardından saat 16.00'da Saadet Partisi ile bir araya gelinecek.
ÖZEL NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma törenlerinde DEM Parti ile CHP arasında bir görüşme olup almayacağına ilişkin soruya, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" diye yanıt vermişti.
Özel, DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleriyle ilgili ise şunları söylemişti:
"Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."
DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.
AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.
Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.
Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi
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