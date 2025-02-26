DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.

Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde daha önce Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Bu kez başvuru listesinde Ahmet Türk'ün de ismi var.



Heyetin ziyaretin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.



DEM Parti kaynakları; teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının şubat ayı sona ermeden gelebileceğini belirtiyor.



SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.



DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.



Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.