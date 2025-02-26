DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.

Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." demişti.

HEYETTE BU KEZ 7 KİŞİ YER ALACAK

DEM Parti'nin İmralı heyetinde daha önce DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan yer almıştı.

Bu kez heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve avukat Faik Özgür Erol'un yer alacağı öğrenildi.

İMRALI'DAN TARİHİ ÇAĞRI BEKLENİYOR

Heyetin ziyaretin ardından 28 Şubat Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da bulunacak.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.



DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.



Gözler, İmralı'dan gelecek çağrıda.