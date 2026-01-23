DEM, siyasi parti turuna çıkıyor

DEM Parti, siyasi partileri ziyaret edecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları'nın siyasi tura çıkacağını, öncelikli olarak muhalefet partilerini ziyaret edeceklerini söyledi.

Doğan, Eş Genel Başkanların bölgedeki izlenim ve gözlemlerini aktarmak için bu görüşmeleri yapacağını belirtip "Çözüm masasını güçlendirmeye dair siyasetin aktif rol alması" gerektiğini vurguladı.