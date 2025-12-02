DEM ve CHP'nin "cellat" polemiği

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Celladınıza aşık olmamaya çağırıyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkisini sürdürdü.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan "Bize Stockholm teşhisi koyuyor, celladınıza aşık olmayın diyor. Sayın Özel, neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz. Cellat defterini açarsak hepiniz borçlu çıkarsınız." dedi.

Bakırhan, Meclis komisyonunun yaptığı İmralı ziyaretine ilişkin tutanakların da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAKLAR

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan komisyon, İmralı'ya yapılan ziyaretin ardından ilk toplantısını 4 Aralık Perşembe günü yapacak.