DEM'den İmralı'ya ikinci ziyaret: Öcalan'ın çalışmaları devam ediyor

DEM Partili heyet İmralı'daki ikinci görüşme dün tamamlanmıştı. Bugün görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, Öcalan'a gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi. Sürece ilişkin çalışmalar devam etmektedir denildi.



Kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirileceği belirtilen açıklamada, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." denildi.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINI NE ZAMAN YAPACAK?



Ziyaret öncesi yapılan yorumlarda Öcalan'ın mesajı bizzat kendisinin açıklayacağı ve tarih olarak da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ı tercih edebileceği belirtiliyor.

DEM heyetinde bulunan Ahmet Türk, ilk görüşme sonrası "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir." açıklamasında bulunmuştu.



İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI



22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.

O görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.

