Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni toprağa verildi

Şarkıcı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden kuzeni Hakan Kılıç'ın  cenazesi toprağa verildi.

Demet Akalın'ın acı günü: Kuzeni toprağa verildi

Yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından da Gebze’de bulunan hastaneye sevk edilen şarkıcı ’ın teyzesinin oğlu, evli ve 3 çocuk babası Hakan Kılıç tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kuzeninin haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Akalın, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” ifadelerini kullandı.

Kılıç’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Cami’ye getirildi. Kılıç’ın ailesi ve Akalın, eşi Okan Kurt taziyeleri kabul etti. Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan namazının ardından Kılıç’ın cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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