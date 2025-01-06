DEM'in İmralı sonrası görüşme turu: AK Parti ve DEM heyeti bugün görüşecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmrali Heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.



Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya gelecek.



CHP İLE GÖRÜŞMENİN TARİHİ NET DEĞİL



Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.



BU HAFTA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



DEM Heyeti yeni haftada Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.



İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.

