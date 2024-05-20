Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü

Osmaniye 'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi. Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.



Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.