Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.
Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Osmaniye
- Gündem
- Yurt Haber