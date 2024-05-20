Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü

Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü

'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü - 1

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla 'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

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