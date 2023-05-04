Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.’yi (19) ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e (20) müdahale etti. Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.’nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.