Demir kapıya elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun sağ baş parmağı koptu.
Bursa'da parkın demir kapısına elini sıkıştıran çocuğun parmağı koptu.
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. F.M., babası M.M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı.
F.M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu.
Kopan parmağı buz içerisine konan F.M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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