Demir kapıyı kıran boğalar paniğe neden oldu

Geleneksek Yusufeli boğa güreşlerinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen güreşlerde kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı.



Seyirciler panik içinde kaçışırken mücadele etmeye devam eden boğalar, çevredeki halatları ve direkleri kopardı. Boğalar, park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı.



Güreşin saha dışında da devam ettiği bu görüntüler ise boğa güreşi tarihinde ilk defa yaşandı.



Boğa güreşlerine Artvin’in yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Rize’den gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.