Demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Tokat'ta, okul bahçesinde demir korkuluklara bacağı saplanan bir çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı

Olay öğle saatlerinde 26 Haziran İlköğretim Okulunda meydana geldi.

İddiaya göre, Yeni Mahalle’deki 26 Haziran İlköğretim Okulu’nun bahçesinde arkadaşlarının oynadığını gören Kerim Deniz, korkulukları aşarak arkadaşlarının yanına gitmek istedi.

Bu sırada, dengesini kaybedince korkuluktaki demirin sivri ucu bacağına saplanan Deniz orada asılı kaldı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri çocuğun ayağını demirden kurtardı.

Yaralı çocuk kontrol amacıyla Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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