'Demir Yumruk'ta 10 tutuklama daha

Demir çelik sektörüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 12:01

'Demir Yumruk'ta 10 tutuklama daha

İlişkili Haberler

Demir Yumruk operasyonu: Erol Evcil'in ifadesi şaşırttı

Demir Yumruk operasyonu: Erol Evcil'in ifadesi şaşırttı

Demir Yumruk operasyonunda 5 tutuklama

Demir Yumruk operasyonunda 5 tutuklama

"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.

Savcılığın ek gözaltı süresi istediği şüphelilerden 42'si daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 17 şüpheli tutuklama istemiyle, 25 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimi, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 32 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

EROL EVCİL DE TUTUKLU

Geçtimiz günlerde hakim karşısına çıkarılan aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 15'e ulaştı.

KAMUYA 25 MİLYARLIK ZARAR

"Demir Yumruk" operasyonu, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden düzenlenen sahte faturalarla kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik gerçekleştirilmişti..

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...