'Demir Yumruk'ta 10 tutuklama daha

"Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.



Savcılığın ek gözaltı süresi istediği şüphelilerden 42'si daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 17 şüpheli tutuklama istemiyle, 25 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimi, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 32 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

EROL EVCİL DE TUTUKLU

Geçtimiz günlerde hakim karşısına çıkarılan aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 15'e ulaştı.

KAMUYA 25 MİLYARLIK ZARAR

"Demir Yumruk" operasyonu, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden düzenlenen sahte faturalarla kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik gerçekleştirilmişti..

