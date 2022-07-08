Demir Yumruk'ta tutuklu sayısı 29'a yükseldi

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 139 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 70'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 69'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.



Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Böylece soruşturmada Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanmış oldu, 167 kişiye ise adli kontrol uygulandı.



SAHTE FATURA İLE 25 MİLYAR LİRA ZARAR



Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında olduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 6 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 42 kişiden ise 10'u tutuklanmış, 32 kişi adli kontrolle bırakılmıştı.



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