Demircan: 21 bin aileye ramazan öncesi yardım ulaştı

İçişleri Bakanlığı’nın ramazan ayı boyunca uygulanacak corona virüs tedbirleri kapsamında, 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenemeyecek.

Peki, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşılacak? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan; Vakıflar Genel Müdürlüğü kendisine bağlı, yardımlarla ilgili NTV'ye konuştu.

Ramazan ayı yaklaştı, ihtiyacı olan ailelere yardımlar yapılacak. Ayrıntıları sizden alalım, ne kadar aileye ulaşılması hedefleniyor?



"Dünya, içinden geçtiğimiz süreçte paylaşmanın önemini daha iyi anladı. Anadolu’nun da en önemli farklılığı paylaşma kültürüdür. Ejdadımız vakıfları kurarak bunu kurumsal hale getirmiş.



Ramazan ayına özel bir paylaşım varmış gibi hissederiz ama konu vakılflar olunca biz bütün yıl boyu yardımlarımızı yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün vilayetlerde 21 bin aileye her ay sürekli gıda yardımı yapıyor. Ramazana özel yapılmıyor yardımlar. Paketler bu ailere ramazan öncesi teslim edildi.

5 bin aleye de sürekli olarak ayda 914 lira para yardımında bulunuyoruz. 15 bin orta öğretim, 6 bin lisans üstü öğrenciye yardım yapıyoruz. İstanbul özelinde 3 bin aieleye; Eyüp çevresinde sıcak yemek servisi yapılıyor."

Toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenmeyecek. Bu durum yardımların önemini daha da artıracak. Yardımlar ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

"Bu bizim sürekli yaptığımız bir iş. Özellikle İstanbul'da sıcak yemeği ekiplerimiz servis yaparak sağlıyordu, Türkiye genelinde de PTT Kargo aracılığıyla yardımları yapıyorduk. Belki bu bilinç, süreç içerisinde çok daha gelişti. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yardım kampanyası yapıldı. 5 binden fazla özel vakıf da var ülkemizde. Onlar da kendi ilgi alanlarında ciddi yardımları iletiyorlar. 60 milyon liraya yakın bir yardımı toplayıp ailelere ulaştırdığımızı söylemek isterim..."