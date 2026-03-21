Demircide soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
21.03.2026 01:59
Lüleburgaz'da demirci dükkanında ısınmak isteyen 2 kişinin başında sohbet ettiği soba, dökülen tiner nedeniyle patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir demirci dükkanında soba faciasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir demirci dükkânında meydana geldi.
İddiaya göre, 3 arkadaş başında sohbet ettikleri sobadaki ateşi kuvvetlendirmek için tiner dökünce aniden patlama oldu. Şiddetli patlama işyerinde büyük hasara yol açarken, sobanın başındaki 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden K.Ş. hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Ç.’nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından kesinleşecek.