Bireysel tırmanış yapan Zirve Dağcılık Kulübü'nden Sercan Eren ve Hazar Altıntaş ile Kocaeli Dağcılık Kulübünden İkra Tülek, tırmandıkları 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesinden inişe geçtikleri sırada, yoğun sis nedeniyle 3 bin 500 metrede Pek kulvarında mahsur kaldı.
Dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kurtarma çalışması için Konya'dan gelen askeri helikopter, hava muhalefeti nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.
Ekiplerin kurtarma çalışması gün ağarırken, tekrar başladı ve 13 saat sonra dağcılar kurtarıldı.
Dağcılar, bulundukları yerden helikopterle alınarak Demirkazık Dağevi'ne getirildi.
Genel durumları iyi olan dağcılar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.