İstanbul'da yaşayan dağcı Fehmi Efe, Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı'nda tırmanış yaparken, ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'ya (30) ait olduğu belirtilen kask kamerasını buldu.



Efe, şehit askerin kamerasını, Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Efe, tırmanış için İstanbul'dan geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tırmanırken bir sedye gördüm. Biraz daha tırmanınca kayanın üzerinde siyah bir kamera gördüm. Daha önce burada bir askerin şehit olduğunu duymuştum. Kameranın onun olabileceğini düşünerek yanıma aldım. Biraz daha ileride de parçalanmış su matarası gördüm. Aldığım kamerayı yetkililere teslim ettim."



Efe, İstanbul'dan getirdiği Türk bayrağını da şehit Harmankaya'nın anısına Demirkazık Dağı zirvesine diktiğini söyledi.



Demirkazık Dağı’nda 8 Haziran'da, 7 kişilik dağcı grubunda yer alan ve ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışması sırasında Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) helikopterden düşmüştü. Harmankaya, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

