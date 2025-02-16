Demirören Holding'den Tayfun Demirören açıklaması

İş insanı Fikret Tayfun Demirören tutuklandı. 15 Ocak'ta havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürüldüğü kaydedildi.

Tayfun Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtildi.

DEMİRÖREN HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA



Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Holding, Tayfun Demirören'in şahsına ait şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin bir nedenle tutuklandığını, Holding'in davaya konu ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığını bildirdi.

Holding'den yapılan açıklamada, Tayfun Demirören'in kendisine ait "Mikare Real Estate" şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandığı belirtilerek Demirören'in şahsına ait bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu aktarıldı.



Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Tayfun Demirören'in şahsına ait şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak'ta yayımladığımız basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'de büyük üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."

