Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, partisinin Twitter hesabından paylaşılan mesajla "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı dava, Mersin'de yargılandığı başka bir davayla birleştirildi.



Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş ile avukatları Aynur Demirtaş Gökalp ve Arzu Eylem Kayaoğlu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları Aydın Erdoğan, Kenan Maçoğlu ve Günizi Satar da duruşmada hazır bulundu.



Avukat Erdoğan, müvekkili Demirtaş'ın Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. Maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 300. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yargılandığını belirterek, dava dosyasının bu mahkemeyle birleştirilmesini talep etti.



Sanık Demirtaş da daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, birleştirilmesi halinde savunmasını asıl mahkemede vereceğini bildirdi.



Hakim Dilek Bengi Erdal, Demirtaş'ın yargılanmasının Mersin 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki aynı suçtan devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.