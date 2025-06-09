Demiryolu hattında kablolara konan kargalar yangına neden oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki karganın demiryolu yüksek gerilim hattında kablolara teması sonucu kopan tel, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Olay yerinde bulunan iki karga telef oldu.

Yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yaşanabilecek bir felaketi önledi.