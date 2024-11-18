Demokrat Parti'de tartışmalar sürüyor: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçilirlen, kongreye katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, partilerinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Bugün itibari ile Demokrat Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enginyurt, dört yıldır DP'de siyaset yaptığını, partisini ayağa kaldırmak için mücadele verdiğini söyledi.



Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdiğini, bu amaçla 2025 yılının Mart ayında kongre kararı aldıklarını belirtti.



Enginyurt, kongreye kadar merkez sağı toplamak için farklı partilerden siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturmak istediklerini ancak partisinin aniden karar olarak 17 Kasım'da kongre yaptığını kaydetti.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı alınan bu kongre kararının partiye bir faydasının olmayacağına ilişkin kibarca uyardıklarını aktaran Enginyurt, "Ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapmak için gayret gösterildi ve gerçekleşti. Bu saatten sonra DP'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla DP'den istifa ediyorum." diye konuştu.

Salih Uzun ise, "Genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum." paylaşımını yaptı.

Enginyurt ve Uzun'un istifalarıyla DP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

