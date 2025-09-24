Demre Toptancı Hali'ndeki patlama | İşletme sahibi tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoda meydana gelen patlamaya ilişkin işletme sahibi Yunus Emre Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre Ç. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?



Sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda 22 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

OKSİJEN TÜPÜ ŞÜPHESİ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.