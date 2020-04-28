Denetimde ilginç diyalog: Maskemi hapşırmak için çıkarttım

İstanbul genelinde corona virüs önlemleri ve kısıtlamaları dahilinde ekiplerin il genelinde denetimleri sürüyor.

Kasımpaşa'da gerçekleştilen denetimler sırasında ekipler vatandaşlara 'Evde kal' çağrısının yanında maske uyarısında da bulundu.

Polisin maske takmayan bir vatandaşa yönelik uyarısına karşı, uyarı sahibi kendisini 'hapşırmak için maske çıkardım' şeklinde savundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında parklara girilmesi yasaklanmıştı.

Ancak 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Parkına akın etti.

Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parktaki vatandaşları tek tek uyardı. Megafonla sosyal mesafe kurallarına uymalarını söyleyen polis, “sağlığınız için evde kalın” uyarısında bulundu.

