Denetimler sürüyor: Kilolarca bozuk peynir imha edildi
Manisa'da yapılan denetimlerde, bir işletmede satışa sunulan 49 kilogram bozuk beyaz peyniri imha edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde insan sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.
Bunun üzerine tutanak altına alınan 49 kilogram peynir, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince teslim alındı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ürünler, belirlenen alanda imha edilerek halk sağlığı açısından risk oluşturmasının önüne geçildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için 17 ilçede yürütülen denetimlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.