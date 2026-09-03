Denetimlerde 140 kilo tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi
03.09.2026 12:07
Tarihi geçen tavuklar imha edildi.
Sakarya’da gıda denetimi yapılan depoda 140 kilogram son tüketim tarihi geçmiş tavuk kanat bulundu. Ürünler imha edilirken işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir depoya düzenlenen gıda denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk kanat bulundu. Ürünler imha edilirken, işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında Adapazarı’ndaki bir depoyu kontrol etti.
Denetimde, son tüketim tarihi geçtiği belirlenen 140 kilogram ızgaralık tavuk kanada el konuldu. İnsan tüketimine uygun olmadığı belirlenen ürünler, ekiplerin kontrolünde katı atık tesisine götürülerek imha edildi.
Mevzuata aykırı ürün bulunduran işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.