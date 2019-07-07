Şanlıurfa'da 26 Haziran’da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki denetlemeler sırasında iki asker rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Uzman Çavuş Mehmet Dursun şehit olmuştu. Hayati tehlikesi devam eden Uzman Onbaşı Volkan Şevik ise Ankara’ya sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şevik tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehit Uzman Onbaşı Volkan Şevik 23 yaşındaydı. Acı haberi Adana Seyhan’da yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin cenazesi bugün son yolculuğa uğurlanacak.