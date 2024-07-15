Deney yapıldığı sırada laboratuvarda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Deney yapıldığı sırada laboratuvarda çıkan yangın korkuttu

Olay, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda meydana geldi.

Saat 11.00 sıralarında laboratuvarda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine Gebze Teknik Üniversitesi kampüsüne itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

laboratuvardaki patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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