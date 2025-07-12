Dengesini kaybedip balkondan düştü

Serik ilçesi Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 32 yaşındaki Özgür Gültepe, henüz bilinmeyen bir nedenle ikinci kattaki evinin balkonunda yürürken dengesini kaybederek alt katta bulunan iş yerlerine ait gölgelik tentelerin üzerine düştü.

Düşmenin etkisiyle baygınlık geçiren ve tentenin üzerinde hareketsiz kalan Gültepe'yi fark eden çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar, esnaf merdiven yardımıyla tenteye çıkarak Gültepe'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Gültepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.