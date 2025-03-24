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Dengesini kaybedip denize düştü: Sabah cesedi bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde denizde ceset bulundu. Doğan Dirin'in sahilde yürürken dengesini kaybedip denize düştüğü belirlendi.

Dengesini kaybedip denize düştü: Sabah cesedi bulundu

Konyaaltı ilçesi -Kemer yolu üzerindeki Balıkçı Barınağı'nda, saat 11.00 sıralarında su üzerinde yüz üstü bir kişi olduğunu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ve polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkçı barınağı çalışanları ve polis ekibi su üzerindeki kişiyi tekneye alıp karaya çıkardı. İncelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINDAN AYRILMIŞ

Cesedin Doğan Dirin'e ait olduğu öğrenildi. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Doğan Dirin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diğer yandan yapılan araştırmada; Doğan Dirin ve 4-5 arkadaşının gece saatlerinde sahile bağlı teknede alkol aldığı, bir süre sonra Dirin'in tekneden ayrılıp sahilde yalpalayarak yürürken dengesini kaybedip, denize düştüğü belirlendi.

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