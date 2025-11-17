Dengesini kaybedip düştü, kulağı koptu
17.11.2025 10:44
DHA
Bursa'da alkollü içki tüketen bir kişi, dengesini kaybedip düştü. Taşların üzerine düşen adamın kulağı koptu.
Bursa'da alkollü içki tüketen Selçuk Y. isimli adam, dengesini kaybedip taşların üzerine düştü. Olayda adamın sağ kulağı koptu.
Olay, gece saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Selçuk Y., alkollü içki tükettikten sonra yürürken dengesini kaybederek düştü.
Başını taşlara çarpan Selçuk Y.'nin sağ kulağı koptu.
KULAĞI YERİNE DİKİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ameliyatla kulağı dikilen Selçuk Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.